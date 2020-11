Tu Sì Que Vales, perché Gerry Scotti è in collegamento da casa? (Di sabato 21 novembre 2020) Nella semifinale del 21 novembre 2020 di Tu Sì Que Vales (ma anche nella puntate precedente), abbiamo visto Gerry Scotti in collegamento da casa. Come mai? Il motivo è semplice: Gerry è risultato positivo al Covid-19 durante le riprese del talent show di Canale 5. La produzione, per permettergli di assistere alle esibizioni insieme agli altri giudici, ha così deciso di allestire un collegamento da casa sua, facendo in modo che potesse vedere e commentare le esibizioni in tempo reale come gli altri componenti della giuria. Proprio questa settimana, Gerry Scotti è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per motivo precauzionali: il conduttore ha interrotto le registrazioni di Caduta Libera (che ora va in ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 21 novembre 2020) Nella semifinale del 21 novembre 2020 di Tu Sì Que(ma anche nella puntate precedente), abbiamo vistoinda. Come mai? Il motivo è semplice:è risultato positivo al Covid-19 durante le riprese del talent show di Canale 5. La produzione, per permettergli di assistere alle esibizioni insieme agli altri giudici, ha così deciso di allestire undasua, facendo in modo che potesse vedere e commentare le esibizioni in tempo reale come gli altri componenti della giuria. Proprio questa settimana,è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per motivo precauzionali: il conduttore ha interrotto le registrazioni di Caduta Libera (che ora va in ...

