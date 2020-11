Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di sabato 21 novembre 2020) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e gli highlights dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Milan 17 2 Sassuolo 15 3 Juventus 14 4 Napoli (-1) 14 5 Roma 14 6 Atalanta* 14 7 Lazio* 13 8 Inter 12 9 Hellas Verona 12 10 Cagliari* 11 11 Sampdoria 10 12 Spezia* 9 13 Fiorentina 8 14 Bologna 6 15 Parma 6 16 Benevento 6 17 Torino 5 18 Genoa 5 19 Udinese 4 20 Crotone* 2 *una partita in più Serie A classifica e risultati della settima giornata La settima giornata di Serie ... Leggi su newsmondo (Di sabato 21 novembre 2020) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae gli highlights dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Milan 17 2 Sassuolo 15 3 Juventus 14 4 Napoli (-1) 14 5 Roma 14 6 Atalanta* 14 7 Lazio* 13 8 Inter 12 9 Hellas Verona 12 10 Cagliari* 11 11 Sampdoria 10 12 Spezia* 9 13 Fiorentina 8 14 Bologna 6 15 Parma 6 16 Benevento 6 17 Torino 5 18 Genoa 5 19 Udinese 4 20 Crotone* 2 *una partita in piùe risultati della settima giornata La settima giornata di...

