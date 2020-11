Salvini telefona a Berlusconi: 'Unità non in discussione, serve federazione' (Di sabato 21 novembre 2020) Il leader leghista annuncia emendamenti comuni alla legge di bilancio e propone agli alleati una gestione confederata per portare al governo idee e soluzioni Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 novembre 2020) Il leader leghista annuncia emendamenti comuni alla legge di bilancio e propone agli alleati una gestione confederata per portare al governo idee e soluzioni

GiuseppeFox1 : L'aria di domenica, Mario Monti telefona in diretta per interrompere Elsa Fornero: Merlino senza parole - eliadome : Due nomi che l'italia non dimenticherà per il male che hanno fatto. Vergogna per chi li invita in TV. L'aria di dom… - Unpodiqya : Mi raccomando il sottofondo ovrà esserci la canzone Siamo la coppia più bella del mondoL'aria di domenica, Mario Mo… - Brigatafolgore : Certo che hanno un gran pelo sullo stomaco questi due farabutti.. - EmilioRavizza : L'aria di domenica, Mario Monti telefona in diretta per interrompere Elsa Fornero: Merlino senza parole -