Roma: Fonseca 'Tiago Pinto scelta del presidente' (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - Roma, 21 NOV - "Tiago Pinto è stata una scelta del presidente" lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Parma rispondendo a chi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) -, 21 NOV - "è stata unadel" lo ha detto il tecnico della, Paulo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Parma rispondendo a chi ...

Gazzetta_it : Fonseca punta su Villar e Borja per allungare la striscia: “Ci aspetta una serie difficile” - teladoiotokyo : Fonseca in conferenza stampa: Parma squadra forte. Pellegrini domani sarà convocato ma non è al meglio. Villar sarà… - solopallone : Roma: Fonseca 'Tiago Pinto scelta del presidente' - AnsaRomaLazio : Roma: Fonseca 'Tiago Pinto scelta del presidente'. Il tecnico 'Grande direttore sportivo, contento del suo arrivo'… - asrclaudio : RT @corgiallorosso: #FONSECA: “Pellegrini convocato, Smalling out. Mayoral e Villar titolari col Parma. Pinto? Una scelta di Friedkin. La R… -