Ristorazione collettiva | Fipe chiede dichiarazione stato di crisi del settore

Fipe denuncia un dimezzamento dei fatturati delle aziende, con il risultato di mettere a rischio 60mila posti di lavoro. Per questo chiede al Governo di dichiarare lo stato di crisi del settore ...

“La ristorazione collettiva, pur essendo tra i settori autorizzati ad operare, è in ginocchio per effetto della pandemia. La chiusura di buona parte delle scuole e l’utilizzo massiccio dello smart wor ...

