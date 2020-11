Qui Real Madrid, solo un pari contro il Villarreal (Di sabato 21 novembre 2020) Pareggio in campionato per il Real Madrid Non va oltre l’1 a 1 il Real Madrid, prossimo avversario dell’Inter in Champions League nel match della quarta giornata della fase a gironi, nella trasferta contro il VillarReal. Uomini di Zidane in vantaggio con Mariano in apertura di match per poi essere raggiunti a 15 minuti dalla fine da Moreno che ha trasformato un calcio di rigore. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Pareggio in campionato per ilNon va oltre l’1 a 1 il, prossimo avversario dell’Inter in Champions League nel match della quarta giornata della fase a gironi, nella trasfertail Villar. Uomini di Zidane in vantaggio con Mariano in apertura di match per poi essere raggiunti a 15 minuti dalla fine da Moreno che ha trasformato un calcio di rigore. L'articolo proviene da intermagazine.

louisperfectjon : ci sono alcune ragazze qui a cui darei tranquillamente anche il nick del real su instagram perché non avrei alcun p… - Chattareal1 : @ClayJensenF Thx clay?? parlavo del me real comunque, con i miei amici qui non va benissimo ahahah - SimonVannini : @kappeshark @enrcasto Sì, che per voi possono sembrare pochi. Ma qui facciamo i conti in Real, e passare da 105.000… - steakypeaky : se sto tornando attiva qui è solo grazie ai real dei fake - txxmjn : Ho letto dei commenti (non qui su Twitter) riguardo il real che mi hanno lasciato completamente allibito hahaha. ?? ?? ?? ?? ?? -