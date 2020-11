Pd, a Napoli assemblea dei segretari di circolo: discontinuità al Comune (Di sabato 21 novembre 2020) Si è tenuta questa mattina in teleconferenza l’assemblea dei segretari di circolo del Pd di Napoli con il segretario metropolitano Marco Sarracino e il presidente Paolo Mancuso. Dagli interventi degli oltre novanta partecipanti è emersa la preoccupazione per l’emergenza sanitaria e sociale, ma c’è piena fiducia e totale sostegno nel lavoro che sta mettendo in campo il Governo nazionale. E’ quanto si legge in una nota del Pd di Napoli. Si è discusso inoltre – prosegue la nota – delle prossime elezioni amministrative: i circoli hanno chiesto una forte discontinuità con l’attuale amministrazione napoletana e hanno delineato quelle che dovranno essere le caratteristiche di quello che dovrà essere il candidato del Pd. Un nome autorevole, che abbia la capacità di dialogo con ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 novembre 2020) Si è tenuta questa mattina in teleconferenza l’deididel Pd dicon ilo metropolitano Marco Sarracino e il presidente Paolo Mancuso. Dagli interventi degli oltre novanta partecipanti è emersa la preoccupazione per l’emergenza sanitaria e sociale, ma c’è piena fiducia e totale sostegno nel lavoro che sta mettendo in campo il Governo nazionale. E’ quanto si legge in una nota del Pd di. Si è discusso inoltre – prosegue la nota – delle prossime elezioni amministrative: i circoli hanno chiesto una fortecon l’attuale amministrazione napoletana e hanno delineato quelle che dovranno essere le caratteristiche di quello che dovrà essere il candidato del Pd. Un nome autorevole, che abbia la capacità di dialogo con ...

