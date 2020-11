Napoli in zona rossa, allarme bazar cinesi: divieti non rispettati (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Mentre i commercianti di Napoli e Campania fanno i conti con le nuove norme restrittive imposte dalla zona rossa, scattata lo scorso 15 novembre, c’è chi continua a tener “aperti” i propri esercizi. Si tratta dei bazar cinesi del capoluogo campano. E’ polemica sui negozi asiatici che risulterebbero chiusi ma continuano a vendere. A testimoniarlo sono le foto di alcuni scontrini datatati a post ingresso in zona rossa. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, 4 empori cinesi di Napoli, collocati in varie parti della città, nonostante sulla carta siano chiusi continuerebbero a vendere prodotti come: gadget natalizi, abbigliamento, statuine, sciarpe, alberi, ghirlande e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mentre i commercianti die Campania fanno i conti con le nuove norme restrittive imposte dalla, scattata lo scorso 15 novembre, c’è chi continua a tener “aperti” i propri esercizi. Si tratta deidel capoluogo campano. E’ polemica sui negozi asiatici che risulterebbero chiusi ma continuano a vendere. A testimoniarlo sono le foto di alcuni scontrini datatati a post ingresso in. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, 4 emporidi, collocati in varie parti della città, nonostante sulla carta siano chiusi continuerebbero a vendere prodotti come: gadget natalizi, abbigliamento, statuine, sciarpe, alberi, ghirlande e ...

dellorco85 : De Luca attacca Conte, Di Maio, De Magistris. Rivendica lockdown da ottobre, ma di fatto NON ha messo in zona rossa… - LegaSalvini : LA CAMPANIA È ZONA ROSSA MA AL VASTO DI NAPOLI LA SITUAZIONE È QUESTA - SkyTG24 : Covid Napoli, centro gremito, affollamenti e bar pieni alla vigilia della zona rossa. FOTO - lallafrancesco : Campania, De Luca: 'Qui zona rosé. A Napoli c'è un imbecille che litiga ... - occhio_notizie : Ecco come vengono aggirate le regole -