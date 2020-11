Mussolini e il fascismo spiegati a Bruno Vespa (Di sabato 21 novembre 2020) Nella sua apparizione del 17 novembre al programma di Rai3 Agorà, Bruno Vespa presentando il suo libro Perché l’Italia amò Mussolini ha inanellato, accalorandosi, alcuni tra i più falsi luoghi comuni legati alla politica sociale del regime fascista: “Lui (Mussolini) ha avuto un consenso enorme e lo ha avuto anche in Italia per le sue opere sociali, parliamoci chiaro. Mussolini ha fatto la settimana di quaranta ore: chi lo sa tra gli italiani che la prima settimana di quaranta ore l’ha fatta Mussolini? Non lo sa nessuno. L’Inps l’ha inventato Mussolini: quanti lo sanno? I contratti nazionali, anche quello giornalistico – i giornalisti erano pagati benissimo – c’erano tutti gli intellettuali antifascisti che stavano a libro paga del regime”. Già il termine “consenso” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Nella sua apparizione del 17 novembre al programma di Rai3 Agorà,presentando il suo libro Perché l’Italia amòha inanellato, accalorandosi, alcuni tra i più falsi luoghi comuni legati alla politica sociale del regime fascista: “Lui () ha avuto un consenso enorme e lo ha avuto anche in Italia per le sue opere sociali, parliamoci chiaro.ha fatto la settimana di quaranta ore: chi lo sa tra gli italiani che la prima settimana di quaranta ore l’ha fatta? Non lo sa nessuno. L’Inps l’ha inventato: quanti lo sanno? I contratti nazionali, anche quello giornalistico – i giornalisti erano pagati benissimo – c’erano tutti gli intellettuali antifascisti che stavano a libro paga del regime”. Già il termine “consenso” ...

