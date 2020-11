Mascherine nelle scuole | si cambia Dopo le lamentele di genitori e insegnanti torna quella “con elastico” | più comoda per i bambini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Addio allebianche coi legacci da fissare dietro la testa. Nel giro di poco tempo torneranno sui bachi di scuola i classici dispositivi di protezione individuale con gli elastici da mettere attorno alle orecchie. A deciderlo è il Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri.le numerose segnalazioni esui social network da parte die a seguito delle segnalazioni giunte agli uffici di Arcuri, si è deciso di fare un passo indietro:no leinviateprime settimane di scuola. Ancora non è ben chiaro quando i fornitori saranno in grado di iniziare la distribuzione di questa nuova commessa ma è una sicurezza che lebianche definite in maniera ironica ...