LIVE Moto3 | GP Portogallo in DIRETTA | inizia la Q2 Arbolino partirà 27°!

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 14.04 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 14.03la Q2. Albert Arenas è l’ultimo del gruppo a prendere la via della pista. 14.02 Si studiano i piloti. Nessuno parte. 13.59 Scatta la Q2! Sessione fondamentale per il campionato! 13.57 Quattro pole in questo 2020 per Fernandez e tre per Suzuki. Ogura,, Masià, Binder, Fernandez e McPhee sono gli altri che hanno siglato almeno una qualifica in questa stagione. 13.56 Siamo pronti per la Q2! 13.54 La Q1 del GP delpotrebbe compromettere la lotta per il Mondiale. Il pilota di casa Snipers dovrà partire dal 27° posto! 13.53 Il risultato della Q1. I migliori accedono in Q2 1 40 D. ...