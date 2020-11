LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Fernandez al comando. Arbolino partirà 27°! (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 14.14 Metà gruppo prende bandiera e non potrà completare la qualifica! 14.13 Raul Fernandez mantiene il comando, mentre Ai Ogura non ha un tempo! 14.12 Inizia l’ultimo giro per Ogura! 14.10 Ai Ogura entra in pista, mentre Arenas si ferma ai box per cambiare le gomme. 14.09 Caduta per Gabriel Rodrigo, mentre Raul Fernandez firma il miglior crono della sessione! Ai Ogura è fermo ai box. 14.08 Caduta di Andrea Migno in curva 4. 14.07 Alcoba svetta nella classifica dei tempi al termine del primo giro davanti a Rodrigo e Masià. Antonelli ed Arenas completano la Top5. 14.04 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 14.03 Inizia la Q2. Albert Arenas è l’ultimo del gruppo a prendere ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 14.14 Metà gruppo prende bandiera e non potrà completare la qualifica! 14.13 Raulmantiene il, mentre Ai Ogura non ha un tempo! 14.12 Inizia l’ultimo giro per Ogura! 14.10 Ai Ogura entra in pista, mentre Arenas si ferma ai box per cambiare le gomme. 14.09 Caduta per Gabriel Rodrigo, mentre Raulfirma il miglior crono della sessione! Ai Ogura è fermo ai box. 14.08 Caduta di Andrea Migno in curva 4. 14.07 Alcoba svetta nella classifica dei tempi al termine del primo giro davanti a Rodrigo e Masià. Antonelli ed Arenas completano la Top5. 14.04 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 14.03 Inizia la Q2. Albert Arenas è l’ultimo del gruppo a prendere ...

