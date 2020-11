Lazio | Luis Alberto | «Crotone mi ricorda il debutto da titolare»

DiMarzio : Lo sfogo di #LuisAlberto - FrSerieA : Premier match du week-end #CrotoneLazio, voici les compositions: Crotone: Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Ris… - GruppoEsperti : #Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy… - IoNascoQui : Crotone – Lazio, Luis Alberto: “La pioggia condizionerà la gara, ma dovremo rimanere concentrati e vincere. I tre p… - salvione : Lazio, Luis Alberto e la polemica alle spalle: 'Pensiamo solo a vincere' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Luis

Il Messaggero

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Crotone-Lazio, il centrocampista biancoceleste Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le parole del 10. «Ricordo il mio debutto da ...Lazio-Crotone, le ultime in casa biancoceleste In porta ci sarà ... A centrocampo ci sarà Akpa Akpro al posto di Milinkovic Savic, con Lucas Leiva al in cabina di regia al fianco di Luis Alberto. In ...