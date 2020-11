Juventus, Solskjaer gela i bianconeri: “Pogba è un giocatore vitale per noi” (Di sabato 21 novembre 2020) Nei giorni scorsi, alcune fonti locali ed estere avrebbero riportato notizie riguardanti un certo malumore di Paul Pogba nel rimanere al Manchester United. La Juventus starebbe mantenendo sotto stretto monitoraggio la situazione, in modo da capire la fattibilità di una eventuale operazione che potrebbe riportare il francese all’ombra della Mole. Trattasi di un affare molto complicato da portare a termine, in quanto i costi della trattativa sarebbero esorbitanti per le casse bianconere, tra prezzo di cartellino ed ingaggio da erogare al centrocampista. Tuttavia, qualcosa ultimamente si sarebbe mosso, in quanto Pogba avrebbe dichiarato di stare attraversando un periodo molto buio in quel di Manchester; detto questo, Claudio Marchisio ha colto la palla al balzo qualche giorno fa, invitandolo a ritrovare la felicità alla Juventus. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Nei giorni scorsi, alcune fonti locali ed estere avrebbero riportato notizie riguardanti un certo malumore di Paul Pogba nel rimanere al Manchester United. Lastarebbe mantenendo sotto stretto monitoraggio la situazione, in modo da capire la fattibilità di una eventuale operazione che potrebbe riportare il francese all’ombra della Mole. Trattasi di un affare molto complicato da portare a termine, in quanto i costi della trattativa sarebbero esorbitanti per le casse bianconere, tra prezzo di cartellino ed ingaggio da erogare al centrocampista. Tuttavia, qualcosa ultimamente si sarebbe mosso, in quanto Pogba avrebbe dichiarato di stare attraversando un periodo molto buio in quel di Manchester; detto questo, Claudio Marchisio ha colto la palla al balzo qualche giorno fa, invitandolo a ritrovare la felicità alla. LEGGI ANCHE: ...

