Juventus, out Bonucci e Chiellini: negli ultimi 10 anni, è capitato il 3% delle partite

La contemporanea assenza sia di Bonucci che di Chiellini è un fatto raro in casa Juventus La Juventus di Andrea Pirlo si appresta ad affrontare il Cagliari di Eusebio Di Francesco questa sera alle 20.45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Per il tecnico bianconero doppia assenza in difesa, visto che sia Chielini sia Bonucci saranno out per infortunio. Nel 97% delle partite della Juve degli ultimi 10 anni c'è sempre stato almeno uno dei due capitani. Oggi toccherà invece ai giovani Demiral e De Ligt. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

