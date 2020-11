In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Novembre: Bertolaso pigliatutto in conflitto d’interessi (Di domenica 22 novembre 2020) “L’uomo del fare” Bertolaso nel cda del colosso che ricostruirà Milano Nord Il caso – Dal 29 maggio è consigliere di Milanosesto Spa: con Prelios farà la riqualificazione di Sesto San Giovanni, “la più grande d’Europa” di Vincenzo Bisbiglia e Marco Pasciuti L’angolo del buonumore di Marco Travaglio Sono tempi bui e il buonumore è merce rara. Ringraziamo dunque il noto fornitore a sua insaputa Alessandro Sallusti che, a pochi giorni dall’arresto di due dei pochi berlusconiani rimasti a piede libero – Verdini (bancarotta fraudolenta) e Tallini (voto di scambio con la ‘ndrangheta) – apre il Giornale col titolone “GLI INDECENTI”, affiancato da Covid-19 – Positivi in calo, altri 692 morti Meno ricoveri e terapie intensive, ospedali ancora “vicini al collasso” Il bollettino – Solo dieci in più nelle rianimazioni. Lo studio: letti occupati quasi come ad aprile, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) “L’uomo del fare”nel cda del colosso che ricostruirà Milano Nord Il caso – Dal 29 maggio è consigliere di Milanosesto Spa: con Prelios farà la riqualificazione di Sesto San Giovanni, “la più grande d’Europa” di Vincenzo Bisbiglia e Marco Pasciuti L’angolo del buonumore di Marco Travaglio Sono tempi bui e il buonumore è merce rara. Ringraziamo dunque il noto fornitore a sua insaputa Alessandro Sallusti che, a pochi giorni dall’arresto di due dei pochi berlusconiani rimasti a piede libero – Verdini (bancarotta fraudolenta) e Tallini (voto di scambio con la ‘ndrangheta) – apre il Giornale col titolone “GLI INDECENTI”, affiancato da Covid-19 – Positivi in calo, altri 692 morti Meno ricoveri e terapie intensive, ospedali ancora “vicini al collasso” Il bollettino – Solo dieci in più nelle rianimazioni. Lo studio: letti occupati quasi come ad aprile, ...

ilfoglio_it : Gulasch marxista. “Ho lasciato la Romania comunista per l’occidente e ora combatto una ideologia simile”. L'intervi… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA La Moncler rivuole i milioni da Fontana. Fiera hospital, no al cambio d’uso chiesto dalla Regione.… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Novembre: Bertolaso trasloca i malati e i medici. Consulente ubiquo per aver… - diVirgilioA : RT @mattinodinapoli: Terremoto 40 anni dopo : lunedì 23 novembre gratis in edicola lo speciale de Il Mattino sul sisma dell'Irpinia https:/… - atanor7 : RT @ilfoglio_it: Gulasch marxista. “Ho lasciato la Romania comunista per l’occidente e ora combatto una ideologia simile”. L'intervista di… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Novembre: La cura funziona Il Fatto Quotidiano Focus sul Festival del Futuro e la preoccupazione contagi da coronavirus a Bovolone

Tantissime le notizie e gli approfondimenti su L'Arena in edicola domani. Dal Festival del Futuro, tre pagine dedicate all'evento... Scopri di più ...

Actv, ammanco da mezzo milione di euro negli incassi dei biglietti Ecco tutti i retroscena

VENEZIA - Sono due i filoni che hanno determinato un ammanco vicino ai 500mila euro nel bilancio di Actv. Il primo, che ruota attorno all’attività di vendita di biglietti delle ...

Tantissime le notizie e gli approfondimenti su L'Arena in edicola domani. Dal Festival del Futuro, tre pagine dedicate all'evento... Scopri di più ...VENEZIA - Sono due i filoni che hanno determinato un ammanco vicino ai 500mila euro nel bilancio di Actv. Il primo, che ruota attorno all’attività di vendita di biglietti delle ...