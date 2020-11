I concerti. Come ci mancano i concerti (Di sabato 21 novembre 2020) I Jane ed Erik non sentono niente se non la chitarra di lui. A Monterey è una giornata fresca ma in mezzo alla folla sembra sia sceso il sole furioso del Texas. Eppure siamo in California. Erik mette una mano sul culo di Jane, lei non la toglie. Sono usciti per la prima volta e lui ha deciso per Hendrix, live. Anche se lo sapeva che lei avrebbe avuto occhi solo per il palco. “Ehi, ma cosa fa? Ha preso dei fiammiferi?“. Erik non risponde nemmeno, annichilito da quello che sta vedendo. Jimi sta bruciando la sua Stratocaster. La scena eccita l’aria, Jane e Erik si baciano. Come potranno mai dimenticare quel primo appuntamento? II All’Hilton di Las Vegas qualcosa continua a ricordarle l’odore dei mobili vecchi. Lo sfarzo è senza limiti, la mancanza di gusto da restarci secchi. Si avvicina alla sala dove vedrà il concerto e si accorge che il lungo vestito di velluto verde ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) I Jane ed Erik non sentono niente se non la chitarra di lui. A Monterey è una giornata fresca ma in mezzo alla folla sembra sia sceso il sole furioso del Texas. Eppure siamo in California. Erik mette una mano sul culo di Jane, lei non la toglie. Sono usciti per la prima volta e lui ha deciso per Hendrix, live. Anche se lo sapeva che lei avrebbe avuto occhi solo per il palco. “Ehi, ma cosa fa? Ha preso dei fiammiferi?“. Erik non risponde nemmeno, annichilito da quello che sta vedendo. Jimi sta bruciando la sua Stratocaster. La scena eccita l’aria, Jane e Erik si baciano.potranno mai dimenticare quel primo appuntamento? II All’Hilton di Las Vegas qualcosa continua a ricordarle l’odore dei mobili vecchi. Lo sfarzo è senza limiti, la mancanza di gusto da restarci secchi. Si avvicina alla sala dove vedrà il concerto e si accorge che il lungo vestito di velluto verde ...

