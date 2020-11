DIRETTA Crotone Lazio – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

(Di sabato 21 novembre 2020)è il primo match relativo all’8° giornata di Serie A 2020/21, partita che segna il ritorno in campo del campionato dopo una discussa pausa causa nazionali. I biancocelesti affronteranno i pitagorici allo stadio Scida alle ore 15.00, oggi sabato 21 novembre. Le scelte degli allenatori Stroppa riesce a recuperare Benali a centrocampo, che verrà assistito da Petriccione e Vulic, Pereira e Rispoli occuperanno le corsie laterali, difesa a 3 formata da Magallan, Marrone e Golemic e coppia d’attacco Simy-Messias. Simone Inzaghi “butta in mischia” Ciro Immobile dall’inizio, che farà coppia con il Tucu Correa. Parolo e Leiva a centrocampo e Luis Alberto a fare da collante tra i reparti, Lazzari ritroverà la fascia sinistra mentre Fares occuperà quella opposta....

Luca48033532 : RT @magar0: strazianti immagini da #crotone - EMinzon1967 : RT @Corriere: Qual è la situazione ora a Crotone: la diretta video dalla città - GiancarloCitrea : ??DIRETTA: Alluvione a Crotone, esondazioni e allagamenti - XERDAN_Design : RT @ElicrinaMacrina: Dove sono i politici in calabria? Crotone allagata dopo un violento nubifragio: la diretta video - ilmeteoit : #Meteo: a #CROTONE la furia dell'ACQUA e #FANGO ha inondato #STRADE e #CASE -

Torna in campo la Lazio. Nonostante il maltempo che si è abbattuto a Crotone che ha messo in ginocchio la città. Lo Scida ha tenuto benissimo, il terreno di gioco è in ...Da sabato 21 novembre, e domenica 22 novembre, appuntamento con la Serie A, in campo per l’ottava giornata del campionato 2020/2021. Sky ...