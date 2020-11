Covid, Speranza: 'Primi segnali in controtendenza, ma del tutto insufficienti' (Di sabato 21 novembre 2020) 'I Primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto insufficienti'. L'avvertimento arriva dal ministro della Salute Roberto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) 'Iindopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del'. L'avvertimento arriva dal ministro della Salute Roberto ...

Covid: In arrivo ordinanza di Roberto Speranza per passaggio Abruzzo a zona rossa. Al momento non previsti ulteriori cambiamenti. Covid rinnovate le misure per le zone 'rosse' fino al 3 dicembre. Brusaferro: 'Non cantare vittoria perché Rt è ancora sopra 1'. Covid, Speranza firma ordinanze: Campania e Toscana 'zone rosse'. Covid, Speranza: 'Primi segnali in controtendenza, ma del tutto insufficienti'. Covid, rinnovate le misure per le zone 'rosse' fino al 3 dicembre. Brusaferro: 'Non cantare vittoria perché Rt è ancora sopra 1'.