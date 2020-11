Covid, nuovo test 3 in 1: distingue il virus da quelli dell’influenza e della polmonite dei bimbi (Di sabato 21 novembre 2020) Avviata all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR), Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico per le Malattie Infettive e Tropicali, la sperimentazione di un nuovo test molecolare in grado di riconoscere e distinguere in 24 ore, con un solo tampone, il virus SarsCov2, il virus Influenzale tipo A e B e il virus respiratorio sinciziale (VRS) responsabile di bronchioliti e polmonite e prima causa di ricovero nei bimbi al di sotto di 2 anni. Il nuovo kit molecolare ha il vantaggio di consentire tre test in uno, con minori disagi per il paziente e minori costi per la sanità pubblica: al Negrar risparmiati infatti circa 500 mila euro in sole due settimane. I risultati preliminari dei primi 4mila ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 novembre 2020) Avviata all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR), Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico per le Malattie Infettive e Tropicali, la sperimentazione di unmolecolare in grado di riconoscere ere in 24 ore, con un solo tampone, ilSarsCov2, ilInfluenzale tipo A e B e ilrespiratorio sinciziale (VRS) responsabile di bronchioliti ee prima causa di ricovero neial di sotto di 2 anni. Ilkit molecolare ha il vantaggio di consentire trein uno, con minori disagi per il paziente e minori costi per la sanità pubblica: al Negrar risparmiati infatti circa 500 mila euro in sole due settimane. I risultati preliminari dei primi 4mila ...

Nuovo tampone: può distinguere tra Covid, influenza, polmonite

L’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, l’Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico per le Malattie Infettive e Tropicali di Verona, ha ...

