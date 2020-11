Covid, Abruzzo zona rossa: ecco le altre regioni che possono cambiare colore (Di sabato 21 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza per ratificare il passaggio della regione, che ha già introdotto misure più restrittive. In bilico anche, dopo il monitoraggio settimanale dell'Iss, Friuli Venezia Giulia (ora in zona arancione), Molise e Veneto (ora in zona gialla). Speranza aveva già firmato ieri un'ordinanza che rinnova fino al 3 dicembre la zona rossa per Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta e quella arancione per Puglia e Sicilia Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza per ratificare il passaggio della regione, che ha già introdotto misure più restrittive. In bilico anche, dopo il monitoraggio settimanale dell'Iss, Friuli Venezia Giulia (ora inarancione), Molise e Veneto (ora ingialla). Speranza aveva già firmato ieri un'ordinanza che rinnova fino al 3 dicembre laper Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta e quella arancione per Puglia e Sicilia

