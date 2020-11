Covid-19: altri due decessi al San Pio, sono tre i pazienti dimessi (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si registrano altri due decessi per cause legate al Covid-19 al San Pio di Benevento. E’ quanto riscontrato dalla lettura del bollettino odierno diramato dall’Azienda ospedaliera che parla di 111 pazienti positivi ricoverati (di cui 92 della provincia di Benevento) e di tre pazienti dimessi, tutti sanniti, nelle ultime 24 ore. I due decessi si riferiscono entrambi alla provincia di Benevento. Di seguito il riepilogo completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si registranodueper cause legate al-19 al San Pio di Benevento. E’ quanto riscontrato dalla lettura del bollettino odierno diramato dall’Azienda ospedaliera che parla di 111positivi ricoverati (di cui 92 della provincia di Benevento) e di tre, tutti sanniti, nelle ultime 24 ore. I duesi riferiscono entrambi alla provincia di Benevento. Di seguito il riepilogo completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Milano, 21 nov. (askanews) - Si chiama Ebselen ed è un composto chimico in grado di fermare la replicazione del coronavirus SARS-CoV2; un team ...

I nuovi contagi sono 3.567, crescono le terapie intensive. Zaia: "L'ordinanza che scade domenica sarà reiterata" ...

