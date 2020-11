Antonella Elia | il duro attacco di Alda D’Eusanio | “Non sa fare nulla”

Leggi su biccy

(Di sabato 21 novembre 2020)è famosa perché nella sua carriera non ha mai avuto peli sulla lingua e questo forse l’ha anche penalizzata. La conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv se l’è presa cone con molta eleganza ha lanciato una shade davvero velenosa. Secondo, l’ex gieffina non sanulla, ma non si è fermata qui, perché laha anche aggiunto chesarebbe priva di talento. “Cosa posso dire di lei? In Tv è il momento di chi non sanulla, e questo è proprio il suo momento. Lei molti anni fa ha lavorato con Corrado, questo è vero. Lui era stato il primo a intuire chenon avesse talento e lei ci ha costruito ...