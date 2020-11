UOMINI E DONNE oggi, 20 novembre: Armando e Brunilde, nuova conoscenza (Di venerdì 20 novembre 2020) Ultima puntata di UOMINI e DONNE per questa settimana e ultima parte della registrazione del 6 novembre. Vediamo insieme cosa è successo oggi (20 novembre). Si parte subito dalle vicende di Davide Donadei, che la scorsa settimana aveva litigato con Beatrice perché lei aveva detto di non averlo pensato nel corso degli ultimi giorni. Vediamo la loro esterna dietro le quinte, lui le dice di non fare il personaggio e di non farsi influenzare dal mondo dei social. Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Michael salva la vita a Natascha e la riconquista! La ragazza ci resta male, tanto che successivamente parla con la redazione e si sfoga in un pianto liberatorio. Dice di sentirsi ferita dall’atteggiamento del tronista e che, se ha deciso di mettere una barriera tra di loro, è perché ha ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 20 novembre 2020) Ultima puntata diper questa settimana e ultima parte della registrazione del 6. Vediamo insieme cosa è successo(20). Si parte subito dalle vicende di Davide Donadei, che la scorsa settimana aveva litigato con Beatrice perché lei aveva detto di non averlo pensato nel corso degli ultimi giorni. Vediamo la loro esterna dietro le quinte, lui le dice di non fare il personaggio e di non farsi influenzare dal mondo dei social. Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Michael salva la vita a Natascha e la riconquista! La ragazza ci resta male, tanto che successivamente parla con la redazione e si sfoga in un pianto liberatorio. Dice di sentirsi ferita dall’atteggiamento del tronista e che, se ha deciso di mettere una barriera tra di loro, è perché ha ...

