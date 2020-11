Uomini e donne: Michele Dentice lasciato da tutte, che batosta (Di venerdì 20 novembre 2020) Che batosta per Michele Dentice, cavaliere di Uomini e donne! Sembrava che tutte le dame fossero ai suoi piedi e invece… nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi ha avuto una brutta sorpresa… Che batosta per Michele Dentice di Uomini e donne. tutte le donne cui ha proposto il proprio numero di telefono lo hanno abbandonato. E anche l0ultima arrivata, Giada, scesa apposta per lui, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 20 novembre 2020) Cheper, cavaliere di! Sembrava chele dame fossero ai suoi piedi e invece… nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi ha avuto una brutta sorpresa… Cheperdilecui ha proposto il proprio numero di telefono lo hanno abbandonato. E anche l0ultima arrivata, Giada, scesa apposta per lui, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

TizianaFerrario : Volete sapere cosa #Mussolini ha fatto contro le donne,pur di tenerle a casa a fare solo figli?Una lunga serie di o… - TizianaFerrario : #Mussolini non ha fatto una sola cosa buona x le donne. Era un maschilista.Una sequenza di leggi x far tornare a ca… - Avvenire_Nei : L’avanzata delle donne in professioni e ruoli tradizionalmente ricoperti da uomini ripropone il problema della corr… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #PamelaBarretta sta frequentando un ex cavaliere del ‘#Tronoover’: “Tengo tantissimo a lui e soffr… - nonnesonulla_ : @otiv_tmd3 @petroglio @Valeriosesp Non è questione di femminismo ma di Matematica 1 donna su 5, ovvero che se le do… -