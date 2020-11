Twitch perde pezzi | il co-fondatore Kevin Lin lascia la società

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo quasi 13 anni di lavoro, il co-diLin,la. Lin ha ricoperto il ruolo di COO dall'aprile 2008 al gennaio 2018, secondo la sua pagina Linkedin, e da allora ha lavorato come chief revenue office e amministratore delegato per l'area Asia-Pacifico, supervisionando anche cultura, strategia e innovazione. Lin ha detto di aver preso la decisione "dopo molti mesi di contemplazione" e ha ringraziato i suoi colleghi co-fondatori, i dipendenti die la più ampia comunità diper il loro supporto durante i suoi anni lavorativi. "Ho passato quasi un terzo della mia vita a lavorare per lae sono così orgoglioso di tutto ciò che abbiamo ottenuto in questi dodici anni e mezzo. Dopo molti mesi di ...