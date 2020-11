Sindaci della Calabria in protesta a Roma, Conte li accoglie (Di venerdì 20 novembre 2020) I Sindaci calabresi, con la fascia tricolore, si sono radunati in piazza Montecitorio per chiedere la fine del commissariamento della sanità regionale vista l’emergenza Covid. Con uno striscione, portato in piazza, che recita “Commissariati e indebitati dallo Stato“. Francesco Candia, presidente di Anci Calabria ha detto: “Non ci interessano le diatribe politiche. Vogliamo una buona gestione della sanità in Calabria, una sanità che sia all’altezza della Repubblica Italiana di cui siamo parte. Siamo qui a ribadirlo con le nostre fasce tricolori. Vogliamo essere parte dello Stato e vogliamo che in Calabria ci sia una sanità normale”, ha concluso. Il Premier li ha accolti: “Potete confermare alle vostre comunità che, da parte del Governo, c’è massima attenzione ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Icalabresi, con la fascia tricolore, si sono radunati in piazza Montecitorio per chiedere la fine del commissariamentosanità regionale vista l’emergenza Covid. Con uno striscione, portato in piazza, che recita “Commissariati e indebitati dallo Stato“. Francesco Candia, presidente di Anciha detto: “Non ci interessano le diatribe politiche. Vogliamo una buona gestionesanità in, una sanità che sia all’altezzaRepubblica Italiana di cui siamo parte. Siamo qui a ribadirlo con le nostre fasce tricolori. Vogliamo essere parte dello Stato e vogliamo che inci sia una sanità normale”, ha concluso. Il Premier li ha accolti: “Potete confermare alle vostre comunità che, da parte del Governo, c’è massima attenzione ...

