Selvaggia Roma in lacrime | ma non perde l’occasione | nel mirino c’è Zelletta

Nel mirino dell'influencer anche un altro concorrente del GF Vip, Andrea Zelletta Dopo la lite con Elisabetta Gregoraci, Selvaggia Roma è scoppiata a piangere, consolata da Stefania Orlando, ha detto che anche se si trovano lì da due mesi gli altri concorrenti "l'educazione non si perde", la frecciatina arriva dritta alla conduttrice che "me ne ha dette di ogni tipo", dice Selvaggia mentre dialoga con Stefania e Urtis. Tra una lacrima e l'altra, Selvaggia ha tirato in ballo anche Andrea Zelletta. Durante la lite tra le due coinquiline, Zelletta ha preso le difese della Gregoraci. Questo a Selvaggia non è andato giù e ha lasciato intendere anche anche il modello ha degli scheletri nell'armadio.

