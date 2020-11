Returnal | l' esclusiva PS5 dei creatori di Resogun | si mostra in un diario degli sviluppatori

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 20 novembre 2020) PlayStation 5 è stata lanciata con qualche gioco next-gen, ma il futuro della console può contare su diversi titoli non ancora usciti ma che arricchiranno la sua line-up. Tra questi troviamo, un gioco d'azione esclusivo per PlayStation 5 creato dai papà di. Nel primo video, Housemarque vuole rendere partecipi i fan dello sviluppo dicon una serie di episodi pubblicati su YouTube. Il primo episodio ripercorre i loro pensieri sui precedenti lanci di PlayStation prima di discutere del futuro. Verso la fine del video tuttavia, possiamo vedere alcuni nuovissimi filmati diin azione. Anche se sono solo pochi secondi di gioco, il prodotto finale sembra essere particolarmente "esplosivo". In ...