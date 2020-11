Pelagotti | “Possiamo dire la nostra in campionato | presto Palermo al top Promozione? Sarebbe un sogno”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 20 novembre 2020) Parla Alberto.L'estremo difensore del club di Viale del Fante, protagonista indiscusso - sia dentro che fuori lo spogliatoio - del nuovotargato Hera Hora, intervenuto ai microfoni di Tgs, nel corso della trasmissione 'Tgs Studio Sport', fa il punto della situazione della squadra rosanero, che dopo un avvio di stagione deludente e tormentato è riuscita a risorgere conquistando 11 punti in cinque partite, frutto di tre 2 pareggi e 3 vittorie consecutive."Abbiamo molti margini di miglioramento, possiamo fare ancora meglio.vedremo ilal top. Questa è una squadra che può ancorala sua in. Come viviamo lo svantaggio in classifica sulla Ternana? Effettivamente non la guardiamo la classifica. Dobbiamo guardare gara dopo gara e poi vedere cosa ...