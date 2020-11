Nuova ordinanza: Lombardia e Piemonte in zona rossa fino al 27 novembre. Puglia e Sicilia restano arancioni. Cambia l’Abruzzo (Di venerdì 20 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una Nuova ordinanza con le misure di contenimento del contagi. “Si rinnovano le misure relative a Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle D’Aosta“. Lombardia e Piemonte dovranno quindi aspettare il 27 novembre per passare a misure meno rigide. Niente soprese per Puglia e Sicilia, che, in attesa di monitoraggio dell’Iss, rimangono nella zona arancione. In mattinata si era ipotizzato un passaggio in rosso. Solo per l’Abruzzo dunque potrebbe scattare la zona rossa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato unacon le misure di contenimento del contagi. “Si rinnovano le misure relative a Calabria,e Valle D’Aosta“.dovranno quindi aspettare il 27per passare a misure meno rigide. Niente soprese per, che, in attesa di monitoraggio dell’Iss, rimangono nellaarancione. In mattinata si era ipotizzato un passaggio in rosso. Solo perdunque potrebbe scattare la. L'articolo proviene da Italia Sera.

