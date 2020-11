Milano, ecco il nuovo regolamento per la qualità dell’aria: restrizioni sul fumo all’aperto e divieto di fuochi d’artificio e barbecue (Di venerdì 20 novembre 2020) Da gennaio 2021, come da anticipazioni dei mesi scorsi, a Milano non sarà più possibile fumare all’aperto nel raggio di 10 metri da altre persone. Non si potrà farlo alle fermate dei mezzi pubblici, ma neanche nei parchi, negli stadi e nei cimiteri. A stabilirlo è stato il Consiglio comunale meneghino, che ha approvato il “regolamento per la qualità dell’aria” con 25 voti favorevoli, otto contrari, quattro astenuti e due consiglieri che non hanno partecipato al voto. A gennaio 2025 il divieto di fumo si estenderà a tutte le aree pubbliche all’aperto. “Si tratta di provvedimenti che hanno un duplice obiettivo: aiutano a ridurre il Pm10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni e tutelano la salute dei cittadini dal fumo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Da gennaio 2021, come da anticipazioni dei mesi scorsi, anon sarà più possibile fumarenel raggio di 10 metri da altre persone. Non si potrà farlo alle fermate dei mezzi pubblici, ma neanche nei parchi, negli stadi e nei cimiteri. A stabilirlo è stato il Consiglio comunale meneghino, che ha approvato il “per la” con 25 voti favorevoli, otto contrari, quattro astenuti e due consiglieri che non hanno partecipato al voto. A gennaio 2025 ildisi estenderà a tutte le aree pubbliche. “Si tratta di provvedimenti che hanno un duplice obiettivo: aiutano a ridurre il Pm10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni e tutelano la salute dei cittadini dal...

fanpage : “Ai miei piedi ciò che mi restituiscono di mia madre. Non posso nemmeno buttarmi a capofitto su quegli abiti per se… - BirbaeEmilia : RT @fattoquotidiano: Milano, ecco il nuovo regolamento per la qualità dell’aria: restrizioni sul fumo all’aperto e divieto di fuochi d’arti… - fattoquotidiano : Milano, ecco il nuovo regolamento per la qualità dell’aria: restrizioni sul fumo all’aperto e divieto di fuochi d’a… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ECCO NON SO SE VIDE, SENZA MASCHERE.... FUORI BANCO BANCA POPOLARE DI MILANO, SEMPRE RETE PLASTIFICATA ARANCIONE TRANS… - sitiscommesse : La #Milano da bere, #Maradona, la #rucola, #paninari e #darkettoni. #NapoliMilan, match clou dell'8'giornata di… -