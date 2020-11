Matera, sala scommesse continuava a funzionare nonostante il Covid: chiusa (Di venerdì 20 novembre 2020) nonostante le disposizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus, a Matera una sala scommesse era comunque in funzione: la Polizia ha scoperto che le giocate venivano effettuate attraverso lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020)le disposizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus, aunaera comunque in funzione: la Polizia ha scoperto che le giocate venivano effettuate attraverso lo ...

AnsaBasilicata : Covid: a Matera Polizia scopre sala scommesse in funzione. Multa di 400 euro e chiusura per cinque giorni #ANSA - LaGazzettaWeb : Matera, sala scommesse continuava a funzionare nonostante il Covid: chiusa - TuttoH24 : Nell’ambito di mirati servizi di controllo finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme e prescrizioni ant… - SassiLive : POLIZIA SCOPRE E CHIUDE SALA SCOMMESSE IN FUNZIONE A MATERA NONOSTANTE LE PRESCRIZIONI ANTI COVID - BKTPGroup : #Reuse the fallen church - una sala per concerti nelle rovine della chiesa Diruta a Grottole (Matera). concorso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Matera sala Reuse the fallen church - una sala per concerti nelle rovine della chiesa Diruta a Grottole (Matera). concorso di idee professioneArchitetto Matera, sala scommesse continuava a funzionare nonostante il Covid: chiusa

Nonostante le disposizioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus, a Matera una sala scommesse era comunque in funzione: la Polizia ha scoperto che le giocate venivano effettuate attraverso lo strat ...

Covid: a Matera Polizia scopre sala scommesse in funzione

Nonostante le disposizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus, a Matera una sala scommesse era comunque in funzione: la Polizia ha scoperto che le giocate venivano effettuate attraverso lo strat ...

Nonostante le disposizioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus, a Matera una sala scommesse era comunque in funzione: la Polizia ha scoperto che le giocate venivano effettuate attraverso lo strat ...Nonostante le disposizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus, a Matera una sala scommesse era comunque in funzione: la Polizia ha scoperto che le giocate venivano effettuate attraverso lo strat ...