LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis, EuroCup basket in DIRETTA: le V nere tornano in Europa per un recupero importante (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La partita d’andata – La trasferta vittoriosa di Krasnodar Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di recupero della sesta giornata di EuroCup 2020-2021 tra Virtus Segafredo Bologna e Lietkabelis. La partita si sarebbe dovuta giocare all’interno del sesto turno, previsto per il 3 e 4 novembre, ma i problemi legati a un elevato numero di positivi al Covid-19 nella formazione che ha base a Panevezys hanno portato al rinvio in uno strano venerdì pomeriggio bolognese a porte chiuse. Le V nere ci arrivano da già qualificate per le Top 16 e con la voglia di blindare la prima posizione dai comunque difficili assalti del Lokomotiv Kuban, ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa partita d’andata – La trasferta vittoriosa di Krasnodar Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match didella sesta giornata di2020-2021 traSegafredo. La partita si sarebbe dovuta giocare all’interno del sesto turno, previsto per il 3 e 4 novembre, ma i problemi legati a un elevato numero di positivi al Covid-19 nella formazione che ha base a Panevezys hanno portato al rinvio in uno strano venerdì pomeriggio bolognese a porte chiuse. Le Vci arrivano da già qualificate per le Top 16 e con la voglia di blindare la prima posizione dai comunque difficili assalti del Lokomotiv Kuban, ...

infoitsport : LIVE LBA - Varese torna a vincere, battuta la Virtus Roma - infoitsport : LIVE – Varese-Virtus Roma 98-88, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - PianetaBasketIT : Varese torna a vincere, battuta la Virtus Roma - zazoomblog : LIVE – Varese-Virtus Roma 71-61 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Virtus #71-61 #Serie - ftg_soccer : GOAL! Virtus Verona in Italy Serie C: Girone B Gubbio 0-1 Virtus Verona More live scores: -