LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: scatta la FP1, i piloti iniziano a conoscere Portimao (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 12.44 Fabio Di Giannantonio migliora, piazza i record nel T2 e T3 e sale a 1:46.981, davanti a tutti però si trova Joe Roberts in 1:46.672 con 12 millesimi su Gardner. 12.43 Sam Lowes si porta in ottava posizione a 366 millesimi, 12mo Marini, decimo Bastianini, 17mo Bezzecchi. 12.42 Augusto Fernandez vola in queste prima fasi! 1:46.955 per lui, ma Canet lo supera per 22 millesimi. Terzo Ramirez a 119, poi Vierge e Di Giannantonio. 12.41 Tutti stanno iniziando a prendere confidenza con il tracciato, Fernandez per esempio arriva al T1 con mezzo secondo di vantaggio sul suo tempo precedente. 12.40 Augusto Fernandez sale al comando in 1:47.915 davanti a Canet, Bendsneyder e Ramirez. Sesto Bulega. 12.39 Il momento del via ...

MotoGP, GP Portogallo, Portimao: gli orari in tv su Sky e TV8, streaming DAZN

MotoGP, orari e dove vedere il GP del Portogallo 2020 a Portimao

Non c'è respiro per il Motomondiale, che torna in pista e lo fa per la prima volta a Portimao, spettacolare circuito nell'Algarve che in questa stagione ha già ospitato Superbike e Formula 1. Sarà il ...

