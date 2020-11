In arrivo due scostamenti. Gualtieri: “Il governo sostiene l’economia in tempo reale. Metteremo altre risorse nel fondo per i ristori. Circa 1,3-1,4 miliardi” (Di venerdì 20 novembre 2020) In arrivo due scostamenti di bilancio, uno ora e uno a gennaio. Oggi, ha detto a Omnibus il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, “Metteremo altre risorse, Circa 1,3-1,4 miliardi nel fondo che consente di finanziare i ristori in automatico alle regioni che peggiorano di fascia”. “Poi – ha proseguito Gualtieri – per poter usare un’altra parte di risorse dovuta ad un andamento economico un po’ migliore delle previsioni, chiederemo al Parlamento l’autorizzazione a uno scostamento che ci darà alcuni miliardi aggiuntivi per rafforzare le misure di sostegno economico e accompagnare l’economia nella fine d’anno”. “A inizio nuovo anno – ha spiegato ancora il ministro – a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Induedi bilancio, uno ora e uno a gennaio. Oggi, ha detto a Omnibus il ministro del, Roberto, “1,3-1,4 miliardi nelche consente di finanziare iin automatico alle regioni che peggiorano di fascia”. “Poi – ha proseguito– per poter usare un’altra parte didovuta ad un andamento economico un po’ migliore delle previsioni, chiederemo al Parlamento l’autorizzazione a uno scostamento che ci darà alcuni miliardi aggiuntivi per rafforzare le misure di sostegno economico e accompagnarenella fine d’anno”. “A inizio nuovo anno – ha spiegato ancora il ministro – a ...

Nati da madri positive al Covid, tornano a casa dopo giorni trascorsi nel reparto di isolamento. Una bella notizia è arrivata due giorni fa dall'ospedale Vito Fazzi, un raggio di speranza nella dura l ...

Transfughi, alla Camera sono già 89: il 15% a metà legislatura

Con la nuova creatura di Matteo Renzi se ne sono andati in 24, mentre ne sono arrivate due dal gruppo Misto e uno da Leu. Italia viva è partita con 24 ma ne ha aggiunti poi altri sei: due di Forza ...

