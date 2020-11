Grazie Biden | hai battuto anche Fratelli d’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) di Paolo Bagnoli Le recenti elezioni presidenziali americane hanno attirato, com’è naturale che sia, un vasto interesse; se non altro perché è stato finalmente spiegato ai più il meccanismo per la scelta del Presidente. In tanti abbiamo tirato un sospiro di sollievo per la vittoria di Joe. In questo frangente abbiamo compreso quanto, quella che ritenevamo la più solida democrazia al mondo sia, invece, fragile e come basti un personaggio quale Donald Trump a gettarla in una crisi rilevante; una crisi di cui, per il ruolo che hanno gli Stati Uniti, pur con tutte le lorogravi pecche, avrebbe ripercussioni devastanti per l’intero mondo occidentale. Trump ha creato una frattura profonda non solo nel tessuto sociale e culturale del proprio Paese, ma in quanto si definisce Occidente; ossia, in quella parte del mondo che, al di là di tutte le ...