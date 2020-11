Fiumicino, sono 265 i cittadini positivi. Montino: ‘112 persone guarite, è un’ottima notizia’ (Di venerdì 20 novembre 2020) “A seguito della segnalazione della Asl RM3 sui disguidi nella comunicazione dei dati, dovuti alla grande mole di tamponi da elaborare e di persone da seguire, insieme alla stessa Asl abbiamo rielaborato le cifre relative al Comune di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Rispetto all’ultimo aggiornamento, registriamo 112 persone guarite – spiega il sindaco – e questa è un’ottima notizia”. “Attualmente nel nostro territorio ci sono 265 persone positive – prosegue Montino – pari allo 0,32% della popolazione e con un’età media di 44 anni. Di queste, il 65% è distribuita tra Isola Sacra, Fiumicino e Parco Leonardo. Il restante 35%, invece, risiede nelle località del nord della città. E’ un dato che non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) “A seguito della segnalazione della Asl RM3 sui disguidi nella comunicazione dei dati, dovuti alla grande mole di tamponi da elaborare e dida seguire, insieme alla stessa Asl abbiamo rielaborato le cifre relative al Comune di”. Lo dichiara il sindaco Esterino. “Rispetto all’ultimo aggiornamento, registriamo 112– spiega il sindaco – e questa ènotizia”. “Attualmente nel nostro territorio ci265positive – prosegue– pari allo 0,32% della popolazione e con un’età media di 44 anni. Di queste, il 65% è distribuita tra Isola Sacra,e Parco Leonardo. Il restante 35%, invece, risiede nelle località del nord della città. E’ un dato che non ...

A poco più di una settimana dal primo, è già tempo per il secondo consiglio di amministrazione di Alitalia-Ita (Italia trasporto aereo), un appuntamento ancora più importante di quello "inaugurale" pe ...

Covid: Totti è guarito, 'la diagnosi un colpo al cuore'

Ora mi sono ripreso e posso dirvicon un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata unapasseggiata": lo ha scritto Francesco Totti sui propri profilisocial annunciando anche la guarigione dopo ...

