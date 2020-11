Eddie Vedder: un vinile da solista (Di venerdì 20 novembre 2020) Eddie Vedder è tornato ed è pronto ad incantare i fan di tutto il mondo con la sua voce e le sue melodie. Il cantante però sarà in versione solista, senza i suoi Pearl Jam. Non temete amanti di Eddie, il suo stile è sempre una garanzia e i due singoli appena pubblicati lo confermano. Vedder ha pubblicato ieri in rete le sue due nuove canzoni suonate durante l’evento Venture into cures, organizzato da EB Research Partnership il cui ricavato sarà devoluto a favore della ricerca. I brani sono “Matter of time” e “Say hi”, quest’ultima già fatta ascoltare nel corso dell’edizione 2019 della stessa maratona benefica. Eddie Vedder: una carriera da solista? Eddie Vedder ha già realizzato alcuni progetti soliti nel ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020)è tornato ed è pronto ad incantare i fan di tutto il mondo con la sua voce e le sue melodie. Il cantante però sarà in versione, senza i suoi Pearl Jam. Non temete amanti di, il suo stile è sempre una garanzia e i due singoli appena pubblicati lo confermano.ha pubblicato ieri in rete le sue due nuove canzoni suonate durante l’evento Venture into cures, organizzato da EB Research Partnership il cui ricavato sarà devoluto a favore della ricerca. I brani sono “Matter of time” e “Say hi”, quest’ultima già fatta ascoltare nel corso dell’edizione 2019 della stessa maratona benefica.: una carriera daha già realizzato alcuni progetti soliti nel ...

