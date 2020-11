“È successo questo”. Gianluigi Nuzzi, svelato il motivo della cicatrice sul viso. Un momento che non può dimenticare (Di venerdì 20 novembre 2020) Gianluigi Nuzzi in una puntata impedibile a “Quarto Grado”. Sempre accattivante, con i suoi casi irrisolti e l’immancabile bravura e professionalità di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma la dodicesima edizione del programma non è stata come le altre. Un dettaglio, sul viso del giornalista Nuzzi, ha sicuramente lasciato sorgere una domanda spontanea a cui lui stesso ha risposto. Una cicatrice evidente sul viso di Gianluigi Nuzzi segna un ricordo che riporta alla mente del giornalista un episodio che riguarda da vicino la sua adolescenza e che lui stesso ha raccontato senza troppi filtri. Da quel giorno a oggi tante cose sono cambiate, ma quel preciso episodio ha sicuramente lasciato impresso nella sua memoria un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)in una puntata impedibile a “Quarto Grado”. Sempre accattivante, con i suoi casi irrisolti e l’immancabile bravura e professionalità die Alessandra Viero. Ma la dodicesima edizione del programma non è stata come le altre. Un dettaglio, suldel giornalista, ha sicuramente lasciato sorgere una domanda spontanea a cui lui stesso ha risposto. Unaevidente suldisegna un ricordo che riporta alla mente del giornalista un episodio che riguarda da vicino la sua adolescenza e che lui stesso ha raccontato senza troppi filtri. Da quel giorno a oggi tante cose sono cambiate, ma quel preciso episodio ha sicuramente lasciato impresso nella sua memoria un ...

NicolaPorro : In questo periodo sui #social abbiamo assistito all’intervento costante dei grandi detentori della verità, i cosidd… - _0Ecl1pse0_ : @Sabrina81779993 Puoi dire ciò che ti pare, io non la penso così, però sarebbe gradito se lasciassi la vita privata… - liamsmymoon : come finale non è il massimo, si poteva benissimo concludere con gli ultimi episodi. posso accettare quello che è s… - mariocavallaro : @AmataSalvo @lageloni guardi che anche i test si possono fare in numero maggiore di altri, altrimenti è attendibile… - Tru_Visioner : @JoJordy07 Bravo ad interpretare il tend culturale di una certa generazione. Per questo ha successo. -

Ultime Notizie dalla rete : successo questo” SNAI – Serie A: Napoli-Milan, tradizione «X»Dieci anni dopo ancora Ibra: gol a 2,50 Fortune Italia