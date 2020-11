Dolce vita senza posa. Scatti e segreti del Re dei paparazzi - (Di venerdì 20 novembre 2020) Pedro Armocida Su Sky Arte potete scoprire le avventure di Rino Barillari, fotografo d'assalto Avremmo potuto iniziare così, dando i numeri: Rino Barillari, 75 anni, 400mila fotografie in archivio, 163 ricoveri al pronto soccorso, 11 costole fratturate, una coltellata e 76 apparecchi fotografici fracassati. Ma The King of paparazzi - La vera storia, documentario di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano appena proposto da Sky Arte (sempre disponibile on demand), non vuole raccontare solo la rocambolesca vita di uno dei nostri più importanti fotografi d'assalto che Fellini stesso definì «The King of paparazzi», bensì costruire anche una storia parallela di Roma (caput mundi, e quindi dell'Italia) che, dalla mitica Hollywood sul Tevere, passando per la Dolce vita, arriva fino ai giorni ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Pedro Armocida Su Sky Arte potete scoprire le avventure di Rino Barillari, fotografo d'assalto Avremmo potuto iniziare così, dando i numeri: Rino Barillari, 75 anni, 400mila fotografie in archivio, 163 ricoveri al pronto soccorso, 11 costole fratturate, una coltellata e 76 apparecchi fotografici fracassati. Ma The King of- La vera storia, documentario di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano appena proposto da Sky Arte (sempre disponibile on demand), non vuole raccontare solo la rocambolescadi uno dei nostri più importanti fotografi d'assalto che Fellini stesso definì «The King of», bensì costruire anche una storia parallela di Roma (caput mundi, e quindi dell'Italia) che, dalla mitica Hollywood sul Tevere, passando per la, arriva fino ai giorni ...

Lilliflo : RT @annalisalisi072: C'è sempre una ragione per sorridere alla vita! Buongiorno amici,che sia una giornata serena per tutti,un dolce abbra… - innfairrrverona : la dolce vita - annalisalisi072 : C'è sempre una ragione per sorridere alla vita! Buongiorno amici,che sia una giornata serena per tutti,un dolce ab… - italiano705 : RT @cettina3151: #avreiBisogno di un dolce sentire La tua voce che si incanta con la mia Vibrazioni di note d'amore, ali di vita Concy #… - MarieHaddad29 : Se anche in testa, così come nel cuore, ti rimbomba forte un tono sempre ritmico e musicale fermati ad ascoltare qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dolce vita La Verità su La Dolce Vita, la turbolenta genesi di un capolavoro Vogue Italia Funerali su Youtube per Martina, morta di Covid a 21 anni

"Mi hanno detto che Martina ha permesso di trascorrere loro i più bei 21 anni della loro vita per la sua presenza così dolce, affettiva, solare”. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...

Oroscopo del giorno, le previsioni di oggi 20 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 novembre. Ariete. Prospetto astrologico che vede l’entrata di un corpo celes ...

"Mi hanno detto che Martina ha permesso di trascorrere loro i più bei 21 anni della loro vita per la sua presenza così dolce, affettiva, solare”. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 novembre. Ariete. Prospetto astrologico che vede l’entrata di un corpo celes ...