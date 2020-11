"Discriminazione grave, non minimizzare": le donne magistrato contro il prof di Bari (Di venerdì 20 novembre 2020) ?È fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti”. Era il 1957 e in un libro di Eutimio Ranelletti, presidente onorario della Cassazione, con queste frasi si voleva dimostrare che una donna non avrebbe mai potuto fare il giudice. Sei anni dopo queste parole iniziavano a essere superate dai fatti, dall’ingresso delle donne in magistratura. Glauco Giostra, ordinario di procedura penale alla Sapienza, nel suo libro Prima lezione sulla giustizia penale le riporta “volentieri, per consegnarle all’irrisione della storia”. Del resto, una tesi così anacronistica, penseranno in molti, può rimanere solo nei volumi conservati nelle biblioteche di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) ?È fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti”. Era il 1957 e in un libro di Eutimio Ranelletti, presidente onorario della Cassazione, con queste frasi si voleva dimostrare che una donna non avrebbe mai potuto fare il giudice. Sei anni dopo queste parole iniziavano a essere superate dai fatti, dall’ingresso dellein magistratura. Glauco Giostra, ordinario di procedura penale alla Sapienza, nel suo libro Prima lezione sulla giustizia penale le riporta “volentieri, per consegnarle all’irrisione della storia”. Del resto, una tesi così anacronistica, penseranno in molti, può rimanere solo nei volumi conservati nelle biblioteche di ...

alessita_1994 : Seppur in un contesto sbagliato,Emma Marrone ha messo in luce il grave problema della discriminazione in Italia. B… - vesuvianonews : Nel commentare via facebook l’articolo dell’economista Gianfranco Viesti, “Sud, il diritto negato alla salute” (Il… - airplaneoversea : @jemenfousoui - è più grave di altri tipi di discriminazione. - APACHE36695535 : @itsmatthewbrain @franca_ciardi @SirDistruggere La solita discriminazione. Quindi secondo il tuo schema un uomo ucc… -

Ultime Notizie dalla rete : Discriminazione grave Discriminazione delle donne, anche dentro le carceri “tolti diritti e dignità” Il Riformista Carlo Nordio La notizia che la Guardia di Finanza di Agrigento ha scovato vari

Carlo NordioLa notizia che la Guardia di Finanza di Agrigento ha scovato vari percettori del reddito di cittadinanza imputati di gravissimi reati, tra i quali l'omicida del giudice Livatino, ...

Il diritto di migrare, rivoluzione mancata

Il testo del decreto-legge di modifica dei decreti sicurezza contiene sicuramente importanti novità, ma anche molte ombre che fanno ritenere che non si tratti affatto della rivoluzione annunciata. In ...

Carlo NordioLa notizia che la Guardia di Finanza di Agrigento ha scovato vari percettori del reddito di cittadinanza imputati di gravissimi reati, tra i quali l'omicida del giudice Livatino, ...Il testo del decreto-legge di modifica dei decreti sicurezza contiene sicuramente importanti novità, ma anche molte ombre che fanno ritenere che non si tratti affatto della rivoluzione annunciata. In ...