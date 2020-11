Coronavirus: Abruzzo in zona rossa. Friuli, Veneto e Molise rischiano (Di sabato 21 novembre 2020) Abruzzo in zona rossa e 3 regioni - Friuli Venezia Giulia, Molise e Veneto - che devono adottare ulteriori misure per contenere la crescita del virus nei propri territori ed evitare di mandare in sofferenza le strutture ospedaliere. Queste le indicazioni del Ministero della Salute, nonostante l'indice di contagiosità (Rt) sia passato in una settimana dall'1,4 all'1,18 Leggi su firenzepost (Di sabato 21 novembre 2020)ine 3 regioni -Venezia Giulia,- che devono adottare ulteriori misure per contenere la crescita del virus nei propri territori ed evitare di mandare in sofferenza le strutture ospedaliere. Queste le indicazioni del Ministero della Salute, nonostante l'indice di contagiosità (Rt) sia passato in una settimana dall'1,4 all'1,18

