Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di venerdì 20 novembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, "alleggerendo un pochino il carico", di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l'app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Segui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D'altronde ci son persone che, per un motivo o per l'altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso davvero difficile – quanto a volte ...

