Cina, vaccini sperimentali anti-Covid già inoculati a 1 milione di persone (Di venerdì 20 novembre 2020) Pechino, 20 nov – Sebbene i farmaci non siano ancora autorizzati al commercio, quasi un milione di cinesi avrebbe ricevuto inoculazioni "di emergenza" di due vaccini sperimentali. Questo almeno stando a quanto afferma Liu Jingzhen, presidente di Sinopharm, riportato dall'agenzia Afp. "vaccini inoculati su un milione di persone" "Da questa estate la Cina ha consentito inoculazioni di vaccini non autorizzati, per esigenze ritenute urgenti, come dipendenti e studenti in viaggio all'estero, o lavoratori particolarmente esposti, come il personale sanitario", riporta Afp. E Jinghzen dice che "i nostri vaccini sono stati inoculati a quasi un milione di persone e non abbiamo ...

