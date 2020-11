Calzature Lidl | la moda che fa discutere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) È il mese di novembre. Esattamente a metà tra una pandemia e la corsa agli acquisti natalizi. Ma c’è una nuova nevrosi in città, anzi in tutta Italia. Tra il banco gastronomia e quello detergenti per la casa sono apparse proprio loro. Stiamo parlando della linea di scarpe, ciabatte e calzini griffata. Non è la prima volta che un prodotto del genere incontra questa popolarità inaspettata. Un esempio risale al 2017 con la shopper blu Frakta di Ikea. La maison Balenciaga propose una shopper blu praticamente identica a quella della nota multinazionale svedese. L’unica differenza? la Frakta aveva una costo di 0.60€ , mentre la gemella griffata circa 1,700€. Balenciaga Vs Frakta- photo credits: webSiamo ormai abituati a modelli di sneakers Nike che, data la loro rarità, raggiungono prezzi esorbitanti. Ma adesso il brand più chiacchierato in cima alla scala di ...