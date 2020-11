Bergomi: “Io all’Inter? No, anche per colpa delle telecronache. Già nel ’98 qualcosa non andava, poi è scoppiata Calciopoli” (Di venerdì 20 novembre 2020) Beppe Bergomi sul suo passato all’Inter L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi è intervenuto sulle frequenze di Radio Nerazzurra, durante il programma “Cominciamo bene” dove ha avuto modo di parlare del suo passato in nerazzurro. Ecco i passaggi principali. CALCIOPOLI – “E’ un argomento abbastanza spinoso, spesso gli juventini cercano di sorvolare. Quando giocavo all’Inter non ho vissuto Calciopoli, ma nella stagione del ’98 sentivi che qualcosa non quadrava nel sistema. Quell’anno la Juventus era talmente forte che poteva vincere anche in maniera diversa. E mi fermo qui”. telecronache – “Io nel cuore ho la mia squadra, ma lavoro per una tv che vive di abbonamenti. Quando tu firmi un contratto sai di dover essere il più imparziale possibile. Se ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Beppesul suo passatoL’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppeè intervenuto sulle frequenze di Radio Nerazzurra, durante il programma “Cominciamo bene” dove ha avuto modo di parlare del suo passato in nerazzurro. Ecco i passaggi principali. CALCIOPOLI – “E’ un argomento abbastanza spinoso, spesso gli juventini cercano di sorvolare. Quando giocavonon ho vissuto Calciopoli, ma nella stagione del ’98 sentivi chenon quadrava nel sistema. Quell’anno la Juventus era talmente forte che poteva vincerein maniera diversa. E mi fermo qui”.– “Io nel cuore ho la mia squadra, ma lavoro per una tv che vive di abbonamenti. Quando tu firmi un contratto sai di dover essere il più imparziale possibile. Se ...

ZZiliani : #BERGOMI. 'Mai toccato l’argomento Calciopoli con ex giocatori della Juve? È un argomento spinoso. Io nei miei anni… - mirkonicolino : #Bergomi: 'Io nei miei anni non ho vissuto #Calciopoli, ma nel '98 sentivi che qualcosa non quadrava nel sistema'.… - MikeBomber10 : RT @ZZiliani: #BERGOMI. 'Mai toccato l’argomento Calciopoli con ex giocatori della Juve? È un argomento spinoso. Io nei miei anni non ho vi… - pavli84 : RT @ZZiliani: #BERGOMI. 'Mai toccato l’argomento Calciopoli con ex giocatori della Juve? È un argomento spinoso. Io nei miei anni non ho vi… - Nadyworld1964 : RT @ZZiliani: #BERGOMI. 'Mai toccato l’argomento Calciopoli con ex giocatori della Juve? È un argomento spinoso. Io nei miei anni non ho vi… -