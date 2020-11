Ballando con le Stelle: Alessandra Mussolini parteciperà alla finale (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo svariate ipotesi ecco la conferma: Alessandra Mussolini parteciperà alla finale di Ballando con le Stelle Dopo la positività al Covid di Maykel Fonts, maestro di ballo a Ballando con le Stelle, è arrivata l’ufficialità su Alessandra Mussolini. In rete sono state fatte tantissime ipotesi, dalla possibilità di cambiare maestro sino al rischio che potesse saltare la finale del programma. In collegamento nella puntata di Storie Italiane, Alessandra Mussolini è intervenuta annunciando la sua partecipazione alla finale di Ballando con ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo svariate ipotesi ecco la conferma:dicon leDopo la positività al Covid di Maykel Fonts, maestro di ballo acon le, è arrivata l’ufficialità su. In rete sono state fatte tantissime ipotesi, dpossibilità di cambiare maestro sino al rischio che potesse saltare ladel programma. In collegamento nella puntata di Storie Italiane,è intervenuta annunciando la sua partecipazionedicon ...

