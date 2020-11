Afragola | 39enne muore a causa di un infarto

Ultime Notizie dalla rete : Afragola 39enne

Teleclubitalia.it

Aveva solo 39 anni. Rodolfo ha accusato un malore mentre era alla guida di un’ambulanza in via Friuli ad Afragola, in provincia di Napoli. Il 39enne era molto conosciuto tra i suoi concittadini. I ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...