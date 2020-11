X Factor 2020 quarto live giovedì 19 novembre eliminati Vergo e Blue Phelix (Di venerdì 20 novembre 2020) X Factor 2020 quarto live in diretta giovedì 19 novembre. Doppia eliminazione X Factor 2020 torna giovedì 19 novembre con la quarta serata live, dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now Tv (mercoledì in replica su Tv8). Pronto al ritorno Alessandro Cattelan dopo la positività al Covid-19, con Daniela Collu che torna alla guida anche di Hot Factor. Presenti naturalmente i 4 giudici Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli che dovranno dire addio a 2 concorrenti. La quarta puntata prevede una doppia eliminazione, nella prima manche i cantanti si esibiranno con i loro inediti in un carosello senza pause, con tutti i brani uno dietro l’altro. A quel punto il meno votato lascerà subito ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 20 novembre 2020) Xin diretta19. Doppia eliminazione Xtorna19con la quarta serata, dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now Tv (mercoledì in replica su Tv8). Pronto al ritorno Alessandro Cattelan dopo la positività al Covid-19, con Daniela Collu che torna alla guida anche di Hot. Presenti naturalmente i 4 giudici Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli che dovranno dire addio a 2 concorrenti. La quarta puntata prevede una doppia eliminazione, nella prima manche i cantanti si esibiranno con i loro inediti in un carosello senza pause, con tutti i brani uno dietro l’altro. A quel punto il meno votato lascerà subito ...

emalombardini : X Factor 14, quarto live: doppia eliminazione, escono Blue Phelix e Vergo - Euromusica : X Factor 14, quarto live: doppia eliminazione, escono Blue Phelix e Vergo - perlaneramylife : EMMA l'elemento disturbante di questo x factor 2020. Sempre Co sta faccia appesa, ma vai a casa tu anziché qualcuno… - alicerossi103 : X factor 2020 Eliminati in una solo serata Vergo e Blue Phelix. La nostra società non è pronta per la diversità #XFactor2020 - TeleDigitale : #XF2020 #XFactor #XFactor2020, l'eliminato del quarto Live -